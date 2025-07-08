Народний депутат України та олімпійський чемпіон Жан Беленюк розповів про влучання в його авто під час повітряної тривоги.

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Очевидно, що уламок потрапив, та "розтин" покаже. Бережіть себе і не нехтуйте сигналами тривоги!" – написав Жан Беленюк в себе на Facebook-сторінці.

Нагадаємо, що Жан Беленюк завершив свою професійну кар'єру в греко-римській боротьбі після завоювання бронзи на Олімпіаді 2024 року в Парижі.

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