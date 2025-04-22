Нападник збірної України з хокею Станіслав Садовіков відчуває впевненість за кілька днів до початку виступів у дивізіоні 1A чемпіонату світу 2025 року.

– Як тобі тренувальний процес на зборах в Румунії?

– Це був важкий мікроцикл, але завдяки атмосфері в команді, жартам і підтримці партнерів збори проходять добре. Чудова локація, навколо – неймовірні краєвиди, і це дуже піднімає настрій та допомагає зберігати позитив.

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– Скучив за іншими гравцями збірної? З ким спілкуєшся найбільше?

– Я дуже радий бачити кожного – зі всіма гарне спілкування, проводити час разом – одне задоволення. Найбільше спілкуюся з Женею Фадєєвим та Олексієм Дахновським, і з нетерпінням чекаю на Даніїла Трахта.

– Кого зі суперників по дивізіону 1А вважаєш найскладнішим?

– Усі команди сильні, але усі нам по зубах. Вважаю, що з нашим тренерським штабом і складом ми здатні досягти результату, який задовольнить нас усіх.

– Чого очікуєш і чого бажаєш від майбутнього чемпіонату світу?

– Не люблю такі запитання – ми всі викладатимемось на максимум, і лише від нас залежить результат, – сказав Садовіков у коментарі ФХУ.

Нагадаємо, 27 квітня збірна України зіграє у першому турі проти Великої Британії. Також у нашому дивізіоні команди Італії, Польщі, Японії та Румунії. Дві найкращі збірні отримають путівки в елітний дивізіон на наступний рік. Найгірша вилетить у дивізіон 1В.