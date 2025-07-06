"Однієї ночі я був у готельному номері й просто сказав, що не хочу продовжувати. Моє життя, а не кар'єру. Були моменти, коли все навколо мене лише створювало тягар, коли я думав, що моє життя не має сенсу.

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Коли я думаю про свою кар'єру, я ніколи не буваю задоволеним, тому що її ніколи не було достатньо. Я не був у захваті, коли отримував нагороду, я казав собі, що я несправжній, що я не заслуговую на це", – поділився Рубіо у коментарі BasketNews.

Нагадаємо, Рікі провів 12 сезонів в НБА, виступаючи за Юту, Фінікс, Клівленд та Міннесоту, яка обрала його під загальним п'ятим піком на драфті 2009 року. Останнім сезоном у його кар'єрі стала кампанія 2023/24, яку він догравав у складі Барселони.

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