– Олеже, нещодавно у своєму Instagram Ви розмістили фото разом із волейболістами збірної та додали підпис: "Вгадайте, що може статися". Багато вболівальників і фахівців подумали, що йдеться про повернення до національної команди. Можете прояснити цю ситуацію?

– Там було просто написано: "Вгадайте, що може статися". Ось і все. І через пару днів ті, хто слідкують за моїми соцмережами, побачили, що тепер Ілля Ковальов, гравець збірної, офіційно став моїм кумом. Протягом останніх двох-трьох років його в коментарях називали моїм кумом, хоча він таким тоді не був.

В мене до цього кумом був тільки Денис Фомін, який грав ліберо в національній збірні. Зараз вже всі можуть і про Іллю писати, що він мій кум. Тобто хрещений батько моєї дитини.

– Отже, поки що про повернення до збірної України мови немає?

– Вірно.

– А взагалі в майбутньому може з’явитися бажання повернутися до національної команди?

– Я так далеко не заглядаю. У мене в клубному сезоні розписаний місяць за місяцем, змагання за змаганнями, гра за грою. Що буде, приміром, через рік – не хочу навіть про це думати, – сказав Плотницький в інтерв'ю Sport-Express.

Додамо, що Олег Плотницький виступав у складі "синьо-жовтих" з 2017 по 2023 рік. Разом з командою волейболіст грав на трьох чемпіонатах Європи та чемпіонаті світу, а також ставав переможцем Золотої Євроліги.

