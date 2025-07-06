НБА запровадила нове правило – його випробують на Літній лізі, де може дебютувати українець
Літня ліга НБА 2025 року має стати майданчиком для випробовування нового баскетбольного правила.
У літній лізі НБА запровадять правило, яке випробували у G-Лізі минулого сезону. Згідно з ним, будь-який кидок, класифікований як "закид", буде зарахований до відсотка влучань команди, але не буде зарахований до персональної статистики гравця.
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Кидок може вважатись "закидом" за трьома критеріями:
– кидок має бути виконаний щонайменше з 11 метрів;
– кидок має бути виконаний в останні три секунди ігрового часу (правило працює для перших трьох чвертей матчу);
– кидок має бути виконаний упродовж атаки, яка розпочалася зі своєї половини майданчика.
Таким чином, НБА прагне заохотити більше спроб кидків на останніх секундах замість того, щоб гравці просто дозволяли часу спливати і не псували собі статистику.
Нагадаємо, що Бостон Селтікс презентував склад команди для участі у Літній лізі, до якого потрапив і український захисник Максим Шульга.