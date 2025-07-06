У літній лізі НБА запровадять правило, яке випробували у G-Лізі минулого сезону. Згідно з ним, будь-який кидок, класифікований як "закид", буде зарахований до відсотка влучань команди, але не буде зарахований до персональної статистики гравця.

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Кидок може вважатись "закидом" за трьома критеріями:

– кидок має бути виконаний щонайменше з 11 метрів;

– кидок має бути виконаний в останні три секунди ігрового часу (правило працює для перших трьох чвертей матчу);

– кидок має бути виконаний упродовж атаки, яка розпочалася зі своєї половини майданчика.

Таким чином, НБА прагне заохотити більше спроб кидків на останніх секундах замість того, щоб гравці просто дозволяли часу спливати і не псували собі статистику.

Нагадаємо, що Бостон Селтікс презентував склад команди для участі у Літній лізі, до якого потрапив і український захисник Максим Шульга.

As tested during the 2024–25 NBA G League season and in effect for all 2025 NBA summer leagues, an unsuccessful end-of-period 'heave' will be recorded as a team—not individual—missed field goal attempt when all of the following criteria are met:



The missed field goal attempt… pic.twitter.com/D2P9fFTUxC — NBA Communications (@NBAPR) July 5, 2025

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