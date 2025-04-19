НБА: визначилися всі пари першого раунду плей-офф
У ніч на 19 квітня відбулися останні матчі турніру плей-ін НБА.
НБА, плей-ін
Атланта – Маямі – 114:123 OT (24:33, 29:29, 24:24, 29:20, 8:17)
Мемфіс – Даллас – 120:106 (39:24, 27:25, 30:29, 24:28)
Після перемоги Маямі над Атлантою в овертаймі і фіаско Далласа з Мемфісом було визначено всі пари першого раунду плей-офф.
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Перший раунд плей-офф НБА. Схід
Клівленд Кавальєрс – Маямі
Бостон – Орландо Сіті
Нью-Йорк – Детройт Пістонс
Індіана Пейсерс – Мілуокі Бакс
Перший раунд плей-офф НБА. Захід
Оклахома – Мемфіс Гріззлі
Х'юстон Рокетс – Голден Стейт Ворріорз
Лос-Анджелес Лейкерс – Міннесота Юнайтед
Денвер Наггетс – Лос-Анджелес Кліпперс
Старт плей-офф НБА відбудеться у суботоу, 19 квітня, двома матчами: о 20:00 за київським часом Індіана прийматиме Мілуокі, а о 22:30 зіграють Денвер та Кліпперс.