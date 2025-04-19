У ніч на 19 квітня відбулися останні матчі турніру плей-ін НБА.

НБА, плей-ін

Атланта – Маямі – 114:123 OT (24:33, 29:29, 24:24, 29:20, 8:17)

Мемфіс – Даллас – 120:106 (39:24, 27:25, 30:29, 24:28)

Після перемоги Маямі над Атлантою в овертаймі і фіаско Далласа з Мемфісом було визначено всі пари першого раунду плей-офф.

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Перший раунд плей-офф НБА. Схід

Клівленд Кавальєрс – Маямі

Бостон – Орландо Сіті

Нью-Йорк – Детройт Пістонс

Індіана Пейсерс – Мілуокі Бакс

Перший раунд плей-офф НБА. Захід

Оклахома – Мемфіс Гріззлі

Х'юстон Рокетс – Голден Стейт Ворріорз

Лос-Анджелес Лейкерс – Міннесота Юнайтед

Денвер Наггетс – Лос-Анджелес Кліпперс

Старт плей-офф НБА відбудеться у суботоу, 19 квітня, двома матчами: о 20:00 за київським часом Індіана прийматиме Мілуокі, а о 22:30 зіграють Денвер та Кліпперс.