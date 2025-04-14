У НБА завершилась регулярна першість, за підсумками якої стали відомі усі учасники плей-офф та плей-ін.

Від Західної конференції у плей-офф НБА вийшли: Оклахома, Х'юстон, Лос-Анджелес Лейкерс, Лос-Анджелес Кліпперс, Денвер, Міннесота. У плей-ін зіграють: Мемфіс, Даллас, Голден Стейт та Сакраменто.

У Східній конференції путівки до плей-офф здобули: Клівленд, Бостон, Індіана, Нью-Йорк, Мілуокі та Детройт. В плей-ін потрапили Орландо, Атланта, Чикаго і Маямі.

Лень вийшов у основі Лейкерс, 14 очок Михайлюка, заруба Кліпперс та Голден Стейт: огляд матчів НБА

Варто додати, що плей-ін проходить у форматі міні-турніру.

7 місце проти 8 місця – переможець одразу виходить у плей-офф як 7-й сіяний.

9 місце проти 10 місця – переможець продовжує боротьбу за потрапляння у плей-офф, а переможений вилітає.

У матчі за 8 місце грає невдаха дуелі між 7 і 8 місцем, і переможець протистояння між 9 і 10 позиціями.

Пари плей-ін НБА: Мемфіс – Голден Стейт, Сакраменто – Даллас; Орландо – Атланта, Чикаго – Маямі. Плей-офф НБА розпочнеться 19 квітня.