Завершились ще два поєдинки плей-ін НБА 2024/25, в яких стали відомі усі фіналісти раунду. Результати дивіться в цій новині.

НБА. Плей-ін

Чикаго – Маямі – 90:109 (28:39, 19:32, 27:17, 16:21)

Сакраменто – Даллас – 106:120 (29:27, 19:44, 33:28, 25:21)

Сакраменто (колишня команда Олексія Леня) розгромно програв Далласу та вже завершив свою участь у поточному сезоні НБА. Старання Демара Дерозана (33 очки) також не врятували.

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В іншій зустрічі путівку до фіналу плей-ін виборов Маямі, обігравши Чикаго Буллс. Зіркою матчу став Тайлер Хірро з 38 очками, 5 підбираннями та 4 асистами.

За підсумками цих двох матчів, у фіналу раунду плей-ін зіграють Атланта – Маямі та Мемфіс – Даллас. Обидва матчі відбудуться в ніч з 19-го на 20-е квітня, а переможці здобудуть путівки у плей-офф НБА.

Помер екс-тренер збірних Естонії та Нідерландів – він вигравав золото у трьох європейських чемпіонатах і працював у НБА