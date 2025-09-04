У НБА розгорівся гучний скандал. Як повідомляє Marca, Лос-Анджелес Кліпперс підозрюють у махінаціях із зарплатним лімітом: клуб нібито виплатив своєму лідеру Каваю Леонарду 28 мільйонів доларів через фіктивну угоду з компанією Aspiration.

Розслідування розпочалося після того, як журналіст і подкастер Пабло Торре у проєкті Pablo Torre Finds Out розкрив деталі. За його даними, Aspiration – компанія, яка з березня 2025 року перебуває у стані банкрутства та фігурує у федеральній справі про шахрайство. Власником структури є Стів Балмер, колишній CEO Microsoft і власник Кліпперс.

Ще у вересні 2021 року клуб оголосив масштабну угоду з Aspiration на 300 мільйонів доларів. Вона включала спонсорство нової арени Intuit Dome та розміщення логотипу на ігровій формі. А вже у квітні 2022-го Леонард підписав контракт на чотири роки з Aspiration на суму 28 мільйонів, використавши власну компанію KL2 Aspire. За інформацією Торре, Кавай фактично не виконував жодних зобов’язань, а угода стала інструментом обходу правил.

Речник НБА Майк Басс підтвердив, що асоціація розпочала офіційне розслідування щодо діяльності клубу. Особливу увагу планують приділити внутрішнім документам Aspiration, яку Балмер фінансував ще у 2021 році на 50 мільйонів доларів.

У разі доведення провини Кліпперс можуть загрожувати суворі санкції від НБА – від великих штрафів до обмежень у майбутніх угодах.

