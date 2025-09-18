"Плани запустити лігу у 2027 році були амбітними, безсумнівно. Не думаю, що хотів би чекати довше, ніж до 2028 року. Зараз є можливість зробити щось подібне. Хоча я й шанувальник європейського футболу, ми не хочемо перевантажувати лігу. Ми не хочемо ліги, де є лише кілька команд, і де сприйняття полягає в тому, що вони здатні по-справжньому конкурувати, як у Лізі чемпіонів.

Лень продовжить кар’єру в лавах 2-разового чемпіона НБА – українець уклав контракт

Ми хочемо спробувати створити лігу за моделлю відомої нам системи, де це може бути не жорстка система обмеження ліг, але де можна регулювати конкуренцію. Де є відчуття, що якщо у вас є команда, ваша команда має справедливий шанс виграти чемпіонат.

Зараз баскетбол, мабуть, це вид спорту, який розвивається найшвидше у світі. Це другий за популярністю вид спорту в Європі після футболу. Тому я думаю, що є реальна можливість", – наводить слова Сільвера ESPN.

Німеччина тріумфувала на Євробаскеті-2025, здолавши Туреччину в напруженому фіналі, та зробивши "золотий дубль"