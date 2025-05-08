Відбулися чергові ігри плей-офф НБА 2024/25. Результати та звіт про матчі читайте в цій новині на "Футбол24+".

Плей-оф НБА 2024/25

Бостон – Нью-Йорк – 90:91 (24:13, 26:28, 23:20, 17:30)

Нью-Йорк веде в серії 2:0

Оклахома-Сіті – Денвер – 149:106 (45:21, 42:35, 37:20, 25:30)

Рахунок у серії рівний – 1:1

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У другому матчі серії Бостон був близький до перемоги на Нью-Йорком, що дозволило б йому зрівняти загальний рахунок. У третій чверті домашнього матчу Селтікс вели з перевагою в 20 очок, але в підсумку матч програли. Знову програли, адже в першому поєдинку в Бостона була така сама ситуація, проте він також програв.

Третю зустріч серії Селтікс і Нікс проведуть Нью-Йорку 10 травня.

А ось Оклахома-Сіті у другому матчі серії з Денвером не зазнала жодних проблем. Тандер методично нарощували свою перевагу, зменшивши оберти лише в останній чверті, коли долю поєдинку було вже вирішено. 149:106 – Оклахома-Сіті повела в серії з рахунком 2:0.

У ніч на 10 травня команди проведуть у Денвері третій матч.

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