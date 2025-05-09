Відбувся черговий матч плей-оф НБА 2024/25. Результат і звіт про матч читайте в цій новині "Футбол 24".

Плей-оф НБА 2024/25

Міннесота – Голден Стейт ­– 117:93 (29:15, 27:24, 29:24, 32:28)

Рахунок у серії нічийний – 1:1.

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Клуби Міннесота і Голден Стейт у ніч на 9 травня провели другий матч чвертьфінальної серії плей-офф НБА.

Ворріорз грали без свого лідера Стефена Каррі, який отримав травму в першому матчі – переможному для Голден Стейт (99:88). Без свого лідера гості виявилися безпорадними та зазнали великої поразки.

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став форвард Міннесоти Джуліус Рендл. Він оформив дабл-дабл – 24 очки та 11 асистів, а також зробив 7 підбирань. У складі Голден Стейт найкращим став Жонатан Кумінга – 18 очок.

У ніч на 11 травня в Сан-Франциско команди проведуть третій поєдинок.

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