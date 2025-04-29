Плей-офф НБА 2024/25, перший раунд

Маямі – Клівленд – 83:138 (17:43, 16:29, 30:39, 20:27)

Клівленд виграв серію 4:0

Голден Стейт – Х'юстон – 109:106 (28:26, 22:31, 32:23, 27:26)

Голден Стейт веде в серії 3:1

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Як і очікувалося, після Оклахоми другий свіп у цьогорічному плей-офф оформить Клівленд. Побиття Маямі у виконанні Кавальєрс вийшло аж занадто знущальним. У четвертій грі флоридці перед рідними трибунами "згоріли" -55. Загальна різниця у серії склала +122 на користь Клівленда, що стало новим рекордом НБА. Попередній тримався з 2009 року, коли Денвер виніс Нью-Орлеан зі запасом +121. Маямі йде відпочивати остаточно, а Клівленд – кілька днів в очікуванні переможця дуелі Індіана – Мілвокі.

Значно щільніша боротьба у парі ГСВ – Х'юстон, але досвід таки дається взнаки. Навіть посередній виступ Стефа Каррі (17 пунктів, всього 2 з 8 влучних трійок) не завадив Ворріорз перемогти. Команду повели "плей-офф Джиммі" Батлер (27 очок + 5 підборів + 6 передач) та молодий Брендін Подзємскі (26 + 5 + 5). Альперен Шенгюн з 31 + 10 + 5 став найрезультативнішим на майданчику та єдиним оформив дабл-дабл, але цього замало. Х'юстон більше не має права на помилку в серії.