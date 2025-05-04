Визначився передостанній учасник другого раунду плей-офф НБА 2024/25. Результат та звіт про матч читайте на "Футбол24+".

Плей-офф НБА 2024/25, перший раунд

Денвер – Кліпперс – 120:101 (21:26, 37:21, 35:19, 27:35)

Денвер виграв серію 4:3

Денвер: Гордон (22), К. Браун (21), Мюррей (16), Йокіч (16 + 10 підбирань + 8 передач + 5 втрат), Портер (15) – старт; Вестбрук (16 + 5 перехоплень), Вотсон (9), Стротер (3), Джордан (2), Пікетт (0), Ннаджі (0), Тайсон (0).

Кліпперс: Леонард (22), Д. Джонс (12), Зубац (10 + 14 підбирань), Пауелл (9), Харден (7 + 13 передач) – старт; Браун (13), Богдановіч (12), Крісті (5), Міллер (4), Данн (3), Батюм (3), Юбенкс (1).

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Ця пара відразу виглядала однією з найрівніших у першому раунді, тому не дивно, що дійшло до максимальних 7 матчів.

Денвер скористався перевагою домашнього майданчика і крокує далі. Найрезультативнішими гравцями стали Арон Гордон та Кавай Леонард, у яких по 22 очки. Ніколі Йокічу забракло 2 передач для трипл-дабла. Солідну гру показав і Рассел Вестбрук, який нажбурляв колишній команді 16 пунктів.

Наггетс у другому раунді спробують зупинити Оклахому, яка свіпнула Мемфіс і довго відпочиває. Натомість Кліпперс третій рік поспіль вилітають у першому раунді.