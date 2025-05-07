Плей-офф НБА 2024/25

Клівленд – Індіана – 119:120 (32:15, 29:35, 37:34, 21:36)

Індіана веде в серії 2:0

Міннесота – Голден Стейт – 88:99 (20:18, 11:26, 29:36, 28:19)

Голден Стейт повів у серії 1:0

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В другому матчі серії Клівленд зустрічався з Індіаною. Кавальєрс потужно розпочали першу чверть після програної дебютної гри в серії. Пейсерс скоротили відрив у другій чверті, але неймовірна гра Донована Мітчелла в третій дозволила розпочати останній відрізок гри з перевагою у 14 очок. Проте 48+9 від Мітчелла не вистачило для перемоги – Індіана відіграла гандикап у рахунку і перемогла з різницею в лише одне очко. 2:0 в серії на користь Пейсерс.

А ось Голден Стейт та Міннесота проводили першу гру між собою в плей-офф. Тімбервулвз вдало стартували, але провалили дві наступні чверті, тому велика самовіддача Ентоні Едвардса і компанії наприкінці матчу не допомогла наздогнати Ворріорз. Голден Стейт вийшов уперед в серії.

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