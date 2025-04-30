Відбулися чергові ігри плей-офф НБА 2024/25. Результати та звіт про матчі читайте у цій новині на "Футбол24+".

Плей-офф НБА 2024/25, перший раунд

Індіана – Мілуокі – 119:118 ОТ (13:30, 28:17, 34:28, 28:28, 16:15)

Індіана виграла серію 4:1

Бостон – Орландо – 120:89 (23:27, 24:22, 36:13, 37:27)

Бостон виграв серію 4:1

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Нью-Йорк Нікс – Детройт – 103:106 (23:22, 27:27, 24:28, 29:29)

Рахунок в серії – 3:2

Денвер – Кліпперс – 131:115 (35:23, 32:36, 32:24, 32:32)

Рахунок в серії – 3:2

Індіана та Бостон впевнено пробилися в другий раунд плей-офф, здолавши в серіях Мілуокі та Орландо відповідно. Обидві команди здолали суперників з однаковим рахунком в серії – 4:1.

Нікс не змогли закінчити серію в п'ятому матчі та дозволили Детройту наблизитися впритул.

Денвер завдяки космічним 43 очкам канадця Джамала Мюррея вирвався вперед в серії проти Кліпперс.