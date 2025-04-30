Плей-офф НБА: Бостон й Індіана пробилися в другий раунд, Детройт зробив заявку на камбек з Нікс, Денвер переміг Кліпперс
Відбулися чергові ігри плей-офф НБА 2024/25. Результати та звіт про матчі читайте у цій новині на "Футбол24+".
Плей-офф НБА 2024/25, перший раунд
Індіана – Мілуокі – 119:118 ОТ (13:30, 28:17, 34:28, 28:28, 16:15)
Індіана виграла серію 4:1
Бостон – Орландо – 120:89 (23:27, 24:22, 36:13, 37:27)
Бостон виграв серію 4:1
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Нью-Йорк Нікс – Детройт – 103:106 (23:22, 27:27, 24:28, 29:29)
Рахунок в серії – 3:2
Денвер – Кліпперс – 131:115 (35:23, 32:36, 32:24, 32:32)
Рахунок в серії – 3:2
Індіана та Бостон впевнено пробилися в другий раунд плей-офф, здолавши в серіях Мілуокі та Орландо відповідно. Обидві команди здолали суперників з однаковим рахунком в серії – 4:1.
Нікс не змогли закінчити серію в п'ятому матчі та дозволили Детройту наблизитися впритул.
Денвер завдяки космічним 43 очкам канадця Джамала Мюррея вирвався вперед в серії проти Кліпперс.