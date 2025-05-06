Найкращим тренером сезону-2024/25 став наставник Клівленда Кенні Аткінсон, повідомляє офіційний сайт НБА.

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57-річний фахівець проводить свій перший сезон на посаді головного тренера Кавальєрс. Кенні став третім тренером в історії Клівленда, який здобув нагороду Реда Ауербаха, приєднавшись до Білла Фітча (1975/76) і Майка Брауна (2008/09).

Аткінсон очолив Кавальєрс влітку 2024 року і завершив регулярну частину сезону на першому місці Східної конференції з другим найкращим результатом в історії клубу – 64 перемоги та 18 поразок. У своїх перших 15 матчах фахівець здобув 15 перемог, що є рекордним показником для тренера-дебютанта в НБА. Згодом була виграна 16-та гра, яка зафіксувала абсолютний рекорд франшизи. Клівленд став лише другою командою в історії НБА після Далласа (сезон-2006/07), яка тричі за сезон мала переможну серію з 12 або більше матчів.

Еткінсон також встановив з Клівлендом декілька рекордів в сезоні, зокрема за середньою результативністю (лідер НБА – 121,9 очка за гру), різницею очок (+9,5 за гру), перемогами на виїзді (30) та кількістю реалізованих триочкових (1303).

Кеннні двічі був визнаний тренером місяця Східної конференції НБА – за жовтень/листопад та грудень. Також він уперше в кар’єрі став головним тренером на Матчі всіх зірок НБА.

Раніше Аткінсон працював головним тренером у Брукліні та низці інших клубів НБА в ролі асистента. Також наставник входив у тренерський штаб збірної Франції. Цікаво, що в МЛС Кенні вболіває за Коламбус Крю, кольори якого захищає український захисник Євген Чеберко.

До слова, у першому раунді плей-офф НБА Клівленд під керівництвом Аткінсона легко вибив Маямі, завершивши серію з рахунком 4:0. Натомість у першому матчі наступного кола команда поступилась Індіані.