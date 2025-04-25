Форвард Клівленд Кавальєрс переміг у голосуванні за найкращого захисного гравця сезону (DPOY), інформує прес-служба НБА. Моблі набрав 285 балів, обійшовши Дайсона Деніелса (197) з Атланти та Дреймонда Гріна (154) з Голден Стейт.

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23-річний Еван став п'ятим наймолодшим DPOY в історії та першим переможцем з Клівленда. Форвард Кавальєрс під час регулярки у середньому за гру робив 1,59 блокшота, 7 підбирань у захисті та заважав 10,4 кидкам, зменшуючи точність суперників до 44,5%. Разом з нагородою Моблі отримує солідну надбавку до зарплатні – тепер вона автоматично зростає з 224 до 269 млн доларів у наступні 5 років.

Нагадаємо, НБА продовжує роздавати індивідуальні титули. Раніше найкращим шостим гравцем сезону визнали Пейтона Прічарда з Бостон Селтікс, а зірка Нью-Йорк Нікс Джейлен Брансон став найкращим клатчером.

Significant financial implications with Evan Mobley being named DPOY. pic.twitter.com/DPkz921bIP — Bobby Marks (@BobbyMarks42) April 24, 2025

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