Сакраменто з рахунком 127:117 дотиснув Детройт, здобувши третю перемогу поспіль. Зірки "королів" Зак Лавін (43) та Демар Дерозан (37) на двох набрали 80 очок. Перший ще й показав розкішну точність з-за дуги (8 з 11 трьохочкових). Обов'язково слід відзначити і трипл-дабл Домантаса Сабоніса (19 очок, 15 підбирань та 10 передач). У Детройта найкращим на паркеті звично був Кейд Каннінгем з 35 пунктами.

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Перемога дозволила Сакраменто випередити Даллас у боротьбі за домашню арену в матчі плей-ін на вибування. Детройт раніше гарантував собі повноцінний плей-офф, тому явно не робить трагедії з поразки.

Маямі продовжив жахіття Філадельфії до 12 поразок поспіль. У складі "Сіксерз" по 29 очок набрали Лонні Вокер та Квентін Граймс, однак і цього було замало. Маямі забрав перемогу 117:105 завдяки ривку в четвертій чверті. 20-річний центровий Келел Вейр видав потужний дабл-дабл з 19 очок та 17 підбирань.

Філадельфія вже давно попрощалася з надіями на плей-офф, а Маямі просто залишається боротися за якомога кращу позицію в плей-ін. Поки "вогні" на останній, десятій, сходинці цієї зони в Східній конференції.

НБА. Регулярний чемпіонат

Детройт – Сакраменто – 117:127 (37:38, 35:24, 22:35, 23:30)

Маямі – Філадельфія – 117:105 (29:28, 32:25, 22:30, 34:22)