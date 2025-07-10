Українська збірна визначилася із заявкою на Євробаскет U-20 в елітному дивізіоні, де на груповому етапі на неї чекають поєдинки з командами Бельгії, Німеччини та Італії.

Збірна України з баскетболу оголосила розширений склад на матчі відбору ЧС-2027 – повний список імен

Склад збірної України на чемпіонат Європи

Рафаель Колаволе (Легія, Польща), Ілля Ліщина, Данііл Сипало (обидва – Дніпро), Єгор Сушкін (Київ-Баскет), Ілля Упир (Черкаські Мавпи), Андрій Бутко (Spanish Basketball Academy, Іспанія), Артем Романиця (Валмієра, Латвія), Лука Лохманчук (Patrick School, США), Андрій Сітар (Естудіантес, Іспанія), Віталій Кузнецов (Оменья, Італія), Максим Олександр Кличко (Монако, Франція), Десмонд Йяму (Баварія, Німеччина).

12 липня українці у групі С зустрінуться зі збірною Німеччини, 13-го числа з командою Бельгії, а 14 липня проведуть поєдинок проти Італії.

На першому етапі 16 учасників чемпіонату Європи-2025 проведуть груповий турнір в одне коло. Всі збірні пройдуть до 1/8 фіналу, де збірні групи С зіграють зі збірними групи D (C1-D4, C2-D3, C3-D2, C4-D1). У групі D виступатимуть Франція, Сербія, Словенія та Ісландія.

Переможці матчів 1/8 фіналу далі поведуть боротьбу за нагороди, а команди, що програють на цій стадії, боротимуться за право залишитись в Дивізіоні А. До Дивізіону В опустяться три найгірші команди елітного дивізіону.

Легенда збірної розніс жіночу команду U-18 за жахливу поразку на Євробаскеті: "Історія з відтінком сумного гумору"