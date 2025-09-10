Названо найкращого пілота Гран-прі Італії – він не найкращий у 2025-му за середньою оцінкою
Макс Ферстаппен отримав визнання від експертів.
Нідерландський гонщик Макс Ферстаппен із Ред Булл отримав максимум від п'яти експертів офіційного сайту Формули-1, які за 10-бальною шкалою оцінили пілотів за результатами Гран-прі Італії. Ферстаппен, нагадаємо, оформив дубль – виграв кваліфікацію та гонку.
Формула-1: дубль Ферстаппена, подіум Норріса та Піастрі, фіаско Алонсо
За Ферстаппеном друге місце посів пілот Вільямс Алекс Албон (9,0), третє місце у Ландо Норріса (8,6) з Макларен.
Рейтинг гонщиків на Гран-прі Італії
1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 10
2. Алекс Албон (Вільямс) – 9.
3. Ландо Норріс (Макларен) – 8,6
4. Габріел Бортолето (Заубер) – 8,4
5-7. Оскар Піастрі (Макларен) – 8
5-7. Джордж Расселл (Мерседес) – 8
5-7. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 8
8-9. Шарль Леклер (Феррарі) – 7,8
8-9. Ісак Аджар (Рейсінг Буллз) – 7,8
10. Льюїс Хемілтон (Феррарі) – 7,4
Лідером сезону-2025 за середнім балом залишається Оскар Піастрі. Ферстаппен наздогнав Норріса, а Льюїс Хемілтон повернувся в десятку.
Середня оцінка за сезон-2025
1. Оскар Піастрі (Макларен) – 8,6
2-3. Ландо Норріс (Макларен) – 8,2
2-3. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 8,2
4-5. Шарль Леклер (Феррарі) – 7,8
4-5. Алекс Албон (Вільямс) – 7,8
6. Джордж Расселл (Мерседес) – 7,7
7. Ісак Аджар (Рейсинг Буллз) – 7,2
8. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 7,1
9. Ніко Хюлькенберг (Заубер) – 7
10. Льюїс Хемілтон (Феррарі) – 6,8
