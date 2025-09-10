Нідерландський гонщик Макс Ферстаппен із Ред Булл отримав максимум від п'яти експертів офіційного сайту Формули-1, які за 10-бальною шкалою оцінили пілотів за результатами Гран-прі Італії. Ферстаппен, нагадаємо, оформив дубль – виграв кваліфікацію та гонку.

Формула-1: дубль Ферстаппена, подіум Норріса та Піастрі, фіаско Алонсо

За Ферстаппеном друге місце посів пілот Вільямс Алекс Албон (9,0), третє місце у Ландо Норріса (8,6) з Макларен.

Рейтинг гонщиків на Гран-прі Італії

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 10

2. Алекс Албон (Вільямс) – 9.

3. Ландо Норріс (Макларен) – 8,6

4. Габріел Бортолето (Заубер) – 8,4

5-7. Оскар Піастрі (Макларен) – 8

5-7. Джордж Расселл (Мерседес) – 8

5-7. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 8

8-9. Шарль Леклер (Феррарі) – 7,8

8-9. Ісак Аджар (Рейсінг Буллз) – 7,8

10. Льюїс Хемілтон (Феррарі) – 7,4

Лідером сезону-2025 за середнім балом залишається Оскар Піастрі. Ферстаппен наздогнав Норріса, а Льюїс Хемілтон повернувся в десятку.

Середня оцінка за сезон-2025

1. Оскар Піастрі (Макларен) – 8,6

2-3. Ландо Норріс (Макларен) – 8,2

2-3. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 8,2

4-5. Шарль Леклер (Феррарі) – 7,8

4-5. Алекс Албон (Вільямс) – 7,8

6. Джордж Расселл (Мерседес) – 7,7

7. Ісак Аджар (Рейсинг Буллз) – 7,2

8. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 7,1

9. Ніко Хюлькенберг (Заубер) – 7

10. Льюїс Хемілтон (Феррарі) – 6,8

