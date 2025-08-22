Карлос Алькарас очолює рейтинг тенісистів і тенісисток за сумарним заробітком.

Іспанський тенісист Карлос Алькарас є найбільш високооплачуваним гравцем за останні 12 місяців, повідомляє Forbes.

Сумарно він заробив 48,3 мільйона доларів. З них – 13,3 мільйона доларів Алькарас заробив на корті призовими, а 35 мільйонів доларів поза кортом. Карлос другий рік поспіль очолив такий рейтинг видання.

До топ-3 також увійшли італієць Яннік Сіннер із сумарним заробітком у розмірі 47,3 мільйона доларів та американка Коко Гофф, яка заробила 37,2 мільйона доларів.

Найбільш високооплачувані тенісисти та тенісистки останніх 12 місяців:

1. Карлос Алькарас – 48,3 млн доларів (13,3 млн призових і $35 млн поза кортом).

2. Яннік Сіннер – 47,3 млн доларів (20,3 + 27).

3. Коко Гофф – 37,2 млн доларів (12,2 + 25).

4. Новак Джоковіч – 29,6 млн доларів (4,6 + 25).

5. Аріна Соболенко – 27,4 млн доларів (12,4 + 15).

6. Чжен Ціньвень – 26,1 млн доларів (5,1 + 21).

7. Іга Свьонтек – 24 млн доларів (9 + 15).

8. Тейлор Фріц – 15,6 млн доларів (8,6 + 7).

9. Френсіс Тіафо – 15,2 млн доларів (3,2 + 12).

10. Данііл Медведєв – 14,3 млн доларів (4,3 + 10).

