Найвищий боксер в історії напівлегкої ваги нокаутував Васкеса в принциповому бою за титул WBO – відео побиття
13:45 - Читать на русском
В ніч на 5 травня мексиканець Рафаель Еспіноса (26–0, 22 КО) переміг американця Едварда Васкеса (17–2, 4 КО).
Рафаель Еспіноса захистив титул WBO в напівлегкій вазі.
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В бою проти Едварда Васкеса найвищий боксер в історії напівлегкої ваги зумів перемогти у сьомому раунді. Мексиканець продовжив свою серію нокаутів, ефектно поклавши американця на канати після серії аперкотів. Рефері не залишалось ніякого іншого вибору, окрім як заступити собою Васкеса від Еспіноси після побиття.
Додамо, що ріст Еспіноси складає 185 сантиметрів при вазі 57 кілограм.
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