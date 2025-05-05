Рафаель Еспіноса захистив титул WBO в напівлегкій вазі.

Іноуе нокаутував Карденаса в божевільному бою за звання абсолюта – японець переміг попри нокдаун в другому раунді

В бою проти Едварда Васкеса найвищий боксер в історії напівлегкої ваги зумів перемогти у сьомому раунді. Мексиканець продовжив свою серію нокаутів, ефектно поклавши американця на канати після серії аперкотів. Рефері не залишалось ніякого іншого вибору, окрім як заступити собою Васкеса від Еспіноси після побиття.

A SUPERSTAR IN THE MAKING



Rafael Espinoza just shined when the lights were bright! pic.twitter.com/j4FBAm0P2M — Top Rank Boxing (@trboxing) May 5, 2025

Додамо, що ріст Еспіноси складає 185 сантиметрів при вазі 57 кілограм.

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