Бюро World Aquatics ухвалило рішення про призначення представників до технічних комітетів та затвердило їхній керівний склад на каденцію 2025–2029 років, повідомляє Федерація синхронного плавання України.

Українка Марта Фєдіна увійшла до складу технічного комітету з синхронного плавання.

Фєдіна у серпні 2024-го в віці 22 років завершила свою спортивну кар’єру та зараз працює державним тренером. Марта – найтитулованіша синхроністка в історії України. Вона є дворазовою бронзовою призеркою Олімпіади, дворазовою чемпіонкою та 9-разовою призеркою чемпіонатів світу, 11-разовою чемпіонкою Європи.

