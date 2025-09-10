Найтитулованіша синхроністка України увійшла до керівного органу World Aquatics
Марта Фєдіна стала членкинею технічного комітету з синхронного плавання Міжнародної федерації водних видів спорту.
Бюро World Aquatics ухвалило рішення про призначення представників до технічних комітетів та затвердило їхній керівний склад на каденцію 2025–2029 років, повідомляє Федерація синхронного плавання України.
У Харкові після обстрілу окупантів-росіян пошкоджено будинок, у якому мешкає чемпіонка КС-2025 із синхронного плавання
Українка Марта Фєдіна увійшла до складу технічного комітету з синхронного плавання.
Фєдіна у серпні 2024-го в віці 22 років завершила свою спортивну кар’єру та зараз працює державним тренером. Марта – найтитулованіша синхроністка в історії України. Вона є дворазовою бронзовою призеркою Олімпіади, дворазовою чемпіонкою та 9-разовою призеркою чемпіонатів світу, 11-разовою чемпіонкою Європи.
Українки показово проігнорували росіянок на нагородженні Кубка світу з артистичного плавання – ВІДЕО