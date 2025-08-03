Один з поєдинків великого вечору боксу в Чикаго перетворився на цирк.

Американский крузер Трістан Калькреут (16-1, 11 КО) бився зі земляком Девонте Вільямсом (13-3, 6 КО), який погодився вийти на пізню заміну. Схоже, його головною мотивацією був гонорар, а не жага боротьби.

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У другому раунді Калькреут провів серію ударів, які не виглядали нищівними. Втім, Вільямс неприродно повільно впав і полежав кілька секунд на рингу. Калькреут вже святкував перемогу ефектним сальто, аж раптом суперник таки підвівся і навіть сміявся. Вільямс відбоксував ще 30 секунд другого раунду, а потім просто відмовився виходити на третій.

"Найповільніший нокдаун в історії" – у соцмережах жартують щодо поведінки 32-річного Вільямса, який, можливо, все ж відчув певний біль у печінці і не захотів ризикувати здоров'ям.