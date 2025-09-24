Смерті Ернеста Акуші настала вранці 23 вересня, чому передувала складна ніч та важкий день напередодні, протягом яких боксер скаржився, що йому зле, повідомляє World Boxing News.

23 вересня було 11 днем після останнього бою Акуші, в якому він програв непереможному Джейкобу Діксону технічним нокаутом у 8-му раунді. Ця поразка стала для Ернеста другою поспіль та, як виявилося, фатальною.

Ернест Акуші вважався найперспективнішим боксером Гани.

Chorkor-based boxer Ernest Akushey, popularly known as Bahubali, has reportedly died less than two weeks after suffering a heavy defeat in a boxing match at the Bukom Boxing Arena. pic.twitter.com/CA9xpXiZmc — EDHUB (@eddie_wrt) September 23, 2025

