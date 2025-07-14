Легендарний бельгійський велогонщик Меркс госпіталізований у лікарню Антверпена (Бельгія). Як стверджує видання HLN, 80-річний Едді потребує заміни кульшового (тазостегнового) суглоба.

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Повідомляється, що жива легенда світового велосипедного спорту проведе у шпиталі 10 днів, після чого буде проходити реабілітацію вдома.

Півроку тому Меркс зламав стегно під час велосипедної прогулянки. Після того йому було імплантовано титановий протез, який організм колишнього спортсмена не прийняв – отже, Едді потрібна чергова операція.

Меркс є найкращим велогонщиком ХХ століття за версією Міжнародного союзу велосипедистів (UCI). Він перемагав на 11 Гран турах, що є історичним рекордом, та тричі був чемпіоном світу в груповій гонці.

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