Представник Франції Александр Мюллер здолав росіянина Карена Хачанова в 1/16 фіналу турніру ATP 500 в Пекіні.

ATP 500. Пекін (КНР). Хард, 1/16 фіналу

Александр Мюллер (Франція, ATP № 38) – Карен Хачанов (ATP № 10) – 4:6, 7:6, 6:4

"Нейтральний" росіянин Карен Хачанов програв французу Александру Мюллеру у першому раунді турніру серії АТР 500 в Пекіні. Хачанов, який був п'ятим сіяним на змаганнях, виграв першу партію, але у конкурентній боротьбі програв дві наступних.

Гра тривала 2 години 50 хвилин. Це була друга зустріч тенісистів та перша перемога Мюллера. У наступному раунді француз зіграє проти угорця Фабіана Марожана (АТР № 57).

