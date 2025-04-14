Прес-служба аризонців офіційно підтвердила звільнення головного тренера команди Майка Буденхольцера.

НБА: визначились усі учасники плей-офф та плей-ін в сезоні 2024/25

Фінікс заходив у сезон з величезними очікуваннями, маючи найбільшу платіжку у всій НБА. Кевін Дюрант і компанія отримували 210 млн доларів на рік, а податок на розкіш збільшував цю суму до астрономічних 360 млн (рекорд витрат в історії асоціації). Керувати цим складом довірили Буденхольцеру, який вигравав 4 чемпіонства як асистент в Сан-Антоніо, а потім ще одне як головний у Мілвокі (2021).

Вийшло повне фіаско. Фінікс із результатом 36-46 завершив регулярку на 11-й сходинці Західної конференції і не заповз навіть у плей-ін. У міжсезоння очікується велика революція, і Буденхольцер став першою жертвою, хоча підписував контракт на 5 років і 50 млн доларів. Наступні у списку – зіркові гравці Дюрант та Біл, які не змогли сформувати контендер поруч з Девіном Букером.