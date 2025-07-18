Едді Хірн, який зокрема представляє інтереси британського боксера Ентоні Джошуа, висловився про майбутній другий поєдинок між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа.

"Дюбуа набрав хід, проявив відмінну стійкість у бою з Джошуа. Але Усика неможливо вибити з колії. Навіть Ф'юрі не вдалося зробити це. А я вважаю його найвидатнішим у наші дні в цьому вмінні", – заявив Хірн у коментарі The Stomping Ground.

"Я від Усика взагалі такого не чекав": відомий промоутер оцінив шанси Дюбуа у матчі-реванші

Також британський промоутер відзначив ментальну стійкість українського чемпіона, пригадавши одну з останніх битв поглядів із Даніелем Дюбуа, коли британець провокував Усика криками йому в обличчя.

"Бачили, наскільки холоднокровним був Олександр у цьому епізоді? Цей момент схиляє мене на користь Усика. Але не тільки він. Завжди ставлю на Усика, хоча і вважаю Дюбуа реальною загрозою. Даніель все-таки той ще панчер. Упевнений у собі панчер.

Час (утім) нікого не щадить. Не думаю, що він наздожене Усика саме цієї суботи. Та й не факт, що це буде саме час. Адже якщо Дюбуа все ж таки влучить, то це (буде) проблема. Якщо Дюбуа влучає в ціль, то вже не має значення, наскільки ти хороший", – доповнив Хірн.

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться в суботу, 19 липня, в Лондоні.

Топ-5 боїв Дюбуа на профі-рингу