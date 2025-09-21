В Угорщині завершився турнір StarLadder StarSeries Fall 2025. Чемпіонами грандфіналу з Counter-Strike 2 стала українська команда NAVI.

"Народжені перемагати" переграли команду Ninjas in Pyjamas на двох картах: 13:7 Nuke, 13:10 Inferno, Train.

Таким чином NAVI стали володарями призового фонду у 200 тисяч доларів.

Для нашої команди це перший трофей у 2025 році. У складі Natus Vincere на турнірі в Будапешті виступали iM, Aleksib, makazze, w0nderful та b1t.

WE ARE THE CHAMPIONS OF STARLADDER STARSERIES FALL 2025! #navination pic.twitter.com/RlM9R3xT8c — NAVI (@natusvincere) September 21, 2025

