NAVI виграли перший трофей у 2025 році – тріумф української команди на супертурнірі з Counter-Strike 2
Українська кіберспортивна команда Natus Vincere стала чемпіоном престижного змагання в Будапешті.
В Угорщині завершився турнір StarLadder StarSeries Fall 2025. Чемпіонами грандфіналу з Counter-Strike 2 стала українська команда NAVI.
"Народжені перемагати" переграли команду Ninjas in Pyjamas на двох картах: 13:7 Nuke, 13:10 Inferno, Train.
Таким чином NAVI стали володарями призового фонду у 200 тисяч доларів.
Для нашої команди це перший трофей у 2025 році. У складі Natus Vincere на турнірі в Будапешті виступали iM, Aleksib, makazze, w0nderful та b1t.
