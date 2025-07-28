Один з найкращих кіберспортсменів в історії Олександр "s1mple" Костилєв покинув українську організацію Natus Vincere, повідомляє прес-служба команди.

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До цього Костилєв тривалий час був запасним гравцем у складі "Народжених перемагати" та грав на кількох престижних турнірах за Falcons (2024) та FaZe (2025) на правах оренди. Саме після виступу за FaZe на BLAST.tv Austin Major, який відбувся у червні, NAVI отримали декілька пропозицій щодо продажу s1mple, і всі вони були запропоновані йому на розгляд.

Майже одразу після відходу з українського клубу, кіберспортивна організація BC.Game оголосила про сенсаційне підписання Костилєва. Зірковий українець замінить Тіма "nawwk" Юнассона, якого ще в червні перевели на лаву запасних після шести місяців у складі.

Нагадаємо, s1mple приєднався до Natus Vincere в серпні 2016 року. Разом з українським клубом він здобув 17 престижних трофеїв, зокрема мейджор у Стокгольмі у 2021 році, один Intel Grand Slam та 21 медаль MVP. У складі NAVI s1mple тричі ставав найкращим гравцем світу, а в жовтні 2023 року українця визнали найкращим гравцем в історії дисципліни CS:GO.

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