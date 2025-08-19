Державний тренер з легкої атлетики Олексій Сердюченко розповів про те, що до Марини Бех-Романчук не було ніяких нарікань щодо ймовірних порушень допінгових правил. Виходячи з цього, вся ситуація з допінгом стала справжнім шоком.

Бех-Романчук отримала офіційну дискваліфікацію за допінг – українку визнано винною

"Марина Бех-Романчук – одна з найтитулованіших і найсильніших атлеток світу. Всі ми знаємо, скільки труднощів – як фізичних, так і психологічних – їй доводилося долати, щоб досягати мети. Ми також знаємо Марину як дуже відповідальну спортсменку, й тим складніше повірити в те, що вона свідомо могла порушити правила.

Жодна з допінг-проб, взятих під час змагань, та жодна з численних позазмагальних проб, зокрема в період з вересня по листопад 2024 року, не давала позитивного результату.

Проте рішення ухвалене й це боляче б’є по іміджу не лише спортсменки, а й усієї легкої атлетики України. При цьому у своїй діяльності ФЛАУ дотримується принципу чесної гри й виступає за чистий спорт. Ми й надалі докладатимемо максимум зусиль для боротьби з застосуванням заборонених методів і препаратів та для підвищення рівня освіченості наших спортсменів, тренерів і фахівців з питання щодо порядку дотримання всіх антидопінгових правил та процедур, які ними передбачені, а також повного розуміння їх прав та обов’язків", – цитує Сердюченко сайт Федерації легкої атлетики України.

Марина Бех-Романчук, як відомо, за позитивний допінг-тест на тестостерон отримала дискваліфікацію терміном на 4 роки.

Бех-Романчук відреагувала на свою дискваліфікацію за допінг: "Мені доводиться робити важкий вибір"