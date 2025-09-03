Чинний чемпіон світу за версією IBF у важкій вазі Джей Опетайя (28-0, 22 KO) з Австралії зустрінеться на рингу з обов’язковим претендентом Хусейном Чінкари (23-0, 19 KO) з Німеччини. Про це повідомила промоутерська компанія Matchroom Boxing.

Повна інформація щодо майбутнього бою з’явиться пізніше.

Як відомо, на 2 вересня були заплановані промоутерські торги, але їх скасували. Натомість з’явилася інформація про досягнення домовленості щодо поєдинку.

Нагадаємо, нещодавно українець Олександр Усик назвав ім’я Джея Опетайї, коли його запитали про боксера, який може після нього завоювати надважкий дивізіон.

Deal reached, purse bids cancelled...



Full fight news dropping soon ️ pic.twitter.com/x15O7M5diB — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 2, 2025

