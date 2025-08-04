Наомі Осака вийшла у чвертьфінал турніру WTA 1000 вперше з лютого 2024 року.

Японська тенісистка Наомі Осака буде суперницею першої ракетки України Еліни Світоліної у чвертьфіналі канадського Мастерса, який проходить у Монреалі.

Світоліна розбила фіналістку Вімблдона-2025 і вийшла до чвертьфіналу великого турніру в Канаді

Осака на стадії 1/8 фіналу переграла Анастасію Севастову у двох сетах – 6:1, 6:0.

Японка, яка є чотириразовою чемпіонкою турнірів серії Grand Slam, вийшла у чвертьфінал тисячника або Мастерса вперше після Дохи-2024. Тобто, Осака не заходила на WTA 1000 так далеко півтора року.

Загалом Наомі Осака удванадцяте потрапила у топ-8 на тисячнику.

Світоліна показала несподіваний результат, вийшовши у чвертьфінал в Канаді – кращою за Еліну є лише Свьонтек