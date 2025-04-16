"Настав час сказати правду. З дитинства я мріяла про кар'єру професійної тенісистки. Я пройшла через безліч випробувань і перешкод на шляху до своєї мрії. Я вклала всю свою силу, душу, себе цілком.

Кіченок вилетіла з турніру у Штутгарті, невдало стартувавши в парному розряді проти росіянки

Бути професійною спортсменкою – це важка праця, і я думаю, усі гравці погодяться зі мною. Це робота, в якій ти маєш віддаватися на 100% щодня.

Навіть у найгірших кошмарах я не могла уявити, що професійний тур, який я вважала своїм домом, стане страшним і чужим місцем, де генеральний директор організації свідомо вчинив моральне насильство проти мене, що призвело до панічної атаки та нездатності виконувати свою роботу.

Я говорила про це відкрито й прямо. Я намагалася знайти захист і справедливість у межах WTA. Але у відповідь я зіткнулася з байдужістю та несправедливістю, що призвело до тривалого морального занепаду. Біль, страх, панічні атаки, приниження, приховування інформації, переслідування моєї команди з метою змусити мене замовкнути… і це ще не весь список того, що мені довелося пережити.

Тур WTA (елітний тур тенісисток-професіоналів, організований Жіночою тенісною асоціацією, – прим.) відмовився захистити жінку, гравчиню, людину. Замість цього WTA вирішив захищати людину на керівній посаді.

Мій останній шанс захистити себе, відстояти свої права, свою гідність і запобігти таким актам насильства у спорті – це шукати справедливості в суді. І саме цим шляхом я йду з кінця минулого року. Я молю Бога, щоб ніхто ніколи не пережив того, що переживаю я, і щоб кожен був притягнутий до відповідальності за свої дії", – написала Цуренко на своїй сторінці у соцмережі Х.

Нагадаємо, у 2023 році Цуренко розповідала, що "СЕО WTA сказав, що якщо гравці з Росії та Білорусі підтримують війну, це лише їхня власна думка". Як наслідок, через нервовий зрив українка знялася з матчу проти нейтральної Аріни Соболенко в Індіан-Веллсі. Свій останній поєдинок на рівні WTA 35-річна українка зіграла у листопаді 2024 року.

Ястремська разом зі своєю кривдницею зупинилась за крок від півфіналу в Штутгарті – до камбеку було зовсім близько