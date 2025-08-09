"В Усика насправді трапилася велика трагедія. Провести 13 захистів титулу і ні разу не побитися за пояс в Україні – це просто жах.

Усик дізнався місце в оновленому рейтингу найкращих боксерів світу – є зміни

Я знаю, що там зараз відбувається. Але було б неймовірно, якби Олександр провів свій останній бій там", – сказав Вудхолл в інтерв'ю YouTube-каналу Seconds Out.

Нагадаємо, 19 липня Олександр Усик вдруге нокаутував Даніеля Дюбуа в матчі-реванші, вкотре ставши абсолютним чемпіоном світу.

На черзі – бій з Джозефом Паркером. Принаймні Всесвітня боксерська організація вимагає від українця захисту титулу з новозеландцем, інакше погрожує відібрати пояс WBO.

Усик отримав попередження від боса WBO щодо наступного суперника: "Я маю грати за правилами"