Егіс Клімас, менеджер абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні Олександра Усика (24-0, 15 КО), розповів, які наступні поєдинки може провести український чемпіон.

Усик відсторонений від боксу після нокауту Дюбуа в реванші – названо причину

– Що важливіше: найбільший гонорар чи найгучніша подія? Чи трилогія з Ф’юрі?

– Слухайте, він уже досяг у цьому спорті всього, що тільки можна. Думаю, зараз був би слушний момент для хорошого гонорару.

– Джейк Пол – єдиний варіант, кажуть деякі.

– Якщо ми говоримо про Джейка Пола, то це вже не про бокс, інакше нас би посадили за вбивство. Не можна ставити Джейка Пола та Олександра Усика на один ринг у боксерському поєдинку – це нереально. І Олександр ніколи на це не погодиться.

Але, звісно, якщо врахувати, що Джейк Пол займався боротьбою, і, кажуть, що він був хорошим борцем у юності, знає, як битися – тоді ММА було б ідеальним варіантом.

– І нарешті про обов’язкові захисти титулів. Який із поясів він має захищати першим? Бо якщо не захищає – має його віддати.

– Наскільки я знаю, WBA – перший у черзі. Думаю, у нас є приблизно 180 днів, але точно треба ще перевірити, – розповів Клімас Boxing King Media.

Усик 19 липня у Лондоні на стадіоні Вемблі виграв нокаутом у п’ятому раунді у Даніеля Дюбуа.

Усик отримав шокуючу новину щодо своєї нової позиції у рейтингу найкращих боксерів планети – не зрозуміло, як рахували