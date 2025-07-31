За словами Краусс, до трагедії призвело погіршення погодних умов та нещасний випадок.

Дворазова чемпіонка Олімпіади загинула в горах Пакистану

"Я бачила, як Лауру вдарило величезним каменем, а потім її кинуло об стіну. Я покликала її, але відповіді не було. І з того моменту вона перестала рухатися. Мені було неможливо дістатися туди безпечно. Вона перестала рухатися. Я покликала її, але відповіді не було".

За словами партнерки Дальмаєр, умови для сходження спочатку були хорошими, однак пізніше сніг став пухким, через що вони вирішили піти з гори.

"Ми вирішили розвернутися передчасно, не досягнувши вершини. Якби ми були там (на горі) на пів години раніше, ми б безпечно спустилися", – наводить слова Краусс BR24. Нагадаємо, 30 липня стало відомо про смерть Лаури Дальмаєр внаслідок каменепаду. Тіло спортсменки не діставатимуть з-під завалів, адже вона хотіла, щоб ніхто не ризикував своїм життям у разі такої ситуації. Впродовж своєї кар'єри Лаура двічі ставала олімпійською чемпіонкою, а також була переможницею Кубка світу з біатлону у сезоні 2016/17.

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