Напарниця Дальмаєр розповіла про обставини загибелі екс-біатлоністки: "Я покликала її, але відповіді не було"
Марина Краусс, яка була партнеркою Лаури Дальмаєр по сходженню, прокоментувала трагічну смерть спортсменки.
За словами Краусс, до трагедії призвело погіршення погодних умов та нещасний випадок.
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"Я бачила, як Лауру вдарило величезним каменем, а потім її кинуло об стіну. Я покликала її, але відповіді не було. І з того моменту вона перестала рухатися. Мені було неможливо дістатися туди безпечно. Вона перестала рухатися. Я покликала її, але відповіді не було".
За словами партнерки Дальмаєр, умови для сходження спочатку були хорошими, однак пізніше сніг став пухким, через що вони вирішили піти з гори.
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