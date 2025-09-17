– Чи є кубок Біллі Джин Кінг однією з найособливіших дат у вашому календарі щороку?

– Так, безумовно. Це дуже важливий турнір, поряд з Олімпіадою. Але, звичайно, Ігри проходять тільки раз на чотири роки, тому все інакше. Грати за свою країну для мене – це щось особливе, і я дуже пишаюся тим, що є частиною команди, яка потрапила у цей фінал. Це як чемпіонат світу з тенісу, і це прекрасна можливість помахати українським прапором.

– Чи стала ця подія ще більш особливою з початком російського вторгнення?

– Так, звичайно. Я відчуваю масу емоцій, коли грає Україна, коли ми виходимо на майданчик. Грати за свою країну, бачити, як моя команда підтримує мене у важких битвах... це додає тиску і викликає масу різних емоцій. Але водночас я дуже пишаюся тим, що представляю Україну на такій великій сцені і намагаюся приносити перемоги нашому народу.

– Чи відчуваєте ви, що за останні роки ваша роль в країні зросла не тільки як тенісиста, але і як дуже важливої громадської фігури в Україні?

– Так, я так вважаю. Я беру участь у різних заходах, у багатьох проєктах. У мене є свій фонд, я також підтримую інші платформи зі збору коштів і багато іншого. Я хочу жити після тенісу, і ніколи не знаєш, коли настане цей момент, тому я намагаюся бути корисною своєму народу, Україні і роблю все можливе. Це моя щоденна мотивація: використовувати свою платформу, свій голос. Після стількох років гри, це вже більше, ніж просто теніс.

– Ви якось говорили, що вас цікавить бізнес. Чим ви плануєте займатися на пенсії?

– По-перше, я хочу продовжити співпрацю зі своїм фондом, який допомагає молодим українським тенісистам. Я хочу відкрити клуби, полегшити дітям доступ до кортів і спортивних центрів, і надихати їх, адже спорт може дати їм багато хорошого. З закінченням війни нам потрібно буде піклуватися про наступне покоління. Спорт може допомогти їм зняти стрес і жити більш нормальним життям. Я також вже відкрила декілька бізнесів, пов'язаних зі спортом, але мені потрібно не поспішати з ухваленням рішення, – розповіла Світоліна в інтерв'ю AS.

