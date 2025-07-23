Українська тенісистка Надія Кіченок на мажорній ноті розпочала виступи на турнірі в Чехії.

WTA 250 Прага. Пари. Хард, 1/8 фіналу

Надія Кіченок (Україна) / Макото Ніномія (Японія) – Анжеліка Морателлі (Італія) / Ніна Стояновіч (Сербія) – 2:0 (6:4, 6:4)

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Надія Кіченок у парі з Макото Ніномія з перемоги розпочали виступ на хардовому турнірі WTA 250 у Празі. Українсько-японський дует у двох сетах бив італійсько-сербську пару Анжеліка Морателлі / Ніна Стояновіч. Поєдинок тривав 1 годину і 23 хвилини.

Кіченок і Ніномія за гру не подавали навиліт, зробили 1 подвійну помилку та 2 брейки. В пасиві їхніх суперниць 1 ейс, 1 помилка на подачі та жодного брейку з 6 можливостей.

У чвертьфіналі Надія та Макото зіграють проти тандему Івонн Кавальє-Реймерс (Іспанія) / Марія Козирєва (Росія).

Нагадаємо, для Надії Кіченок це третій спільний турнір з Макото Ніномією. Минулого тижня вони здобули парний трофей на грунтовому турнірі WTA 250 у Гамбурзі.

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