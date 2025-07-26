WTA 250 Прага, хард, пари, фінал

Луція Гавличкова (Чехія) / Лора Самсон (Чехія) – Надія Кіченок (Україна) / Макото Ніномія (Японія) – 6:1, 4:6, 7:10

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Гра розпочалася вкрай невдало для Кіченок та Ніномії. Господарки турніру вийшли у відрив за геймами 5:0 та впевнено виграли першу партію. У другому сеті перебіг подій кардинально змінився, україно-японський дует мав перевагу та зрівняв рахунок за сетами.

У вирішальній партії, яка проходила в запеклій боротьбі, Кіченок та Ніномія вирвали перемогу на тай-брейку. Гра тривала одну годину та 24 хвилини. Це була перша зустріч дуетів.

В підсумку, Надія Кіченок виграє другий трофей за місяць, в липні українка разом з Макото Ніномія виграла ґрунтовий турнір у Гамбурзі (Німеччина).

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