Дует Надії Кіченок та Макото Ніномія перемогли у матчі 1/8 фіналу турніру WTA 250 в парному розряді. Результат та звіт про гру – у цій новині "Футбол 24+".

WTA 250, Гамбург (Німеччина), жінки, ґрунт, 1/8 фіналу

Надія Кіченок (Україна) / Макото Ніномія (Японія) – Настасья Шунк / Нома Ноха Акуге (Німеччина) – 2:0 (6:3, 6:2)

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Надія Кіченок в тадемі з Макото Ніномією здолали німецький дует Настасьї Шунк та Номи Ноза Акуге в 1/8 фіналу турніру в Гамбурзі. Українка та японка справились з опонентками у двох сетах. Матч тривав 1 годину 3 хвилини.

Перемогу в першій партії Кіченок з партнеркою вирвали в напруженій боротьбі 6:3. В наступному сеті німкені серйозно здали, завдяки чому Надія та Макото оформили вихід у чвертьфінал турніру.

Суперницями Кіченок та Ніномії стануть переможниці матчу Бара (Румунія) / Сербан (Кіпр) – Дженгіз (Туреччина) / Яшина (нейтральна).

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