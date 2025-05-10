WTA1000, Рим, ґрунт, перше коло парного розряду

Дар'я Касаткіна (Австралія)/Пейтон Стернс (США) – Надія Кіченок (Україна)/Сюко Аояма (Японія) – 6:3, 6:4

Костюк в парі з румункою перемогла у стартовому раунді турніру в Римі – українка продовжує боротьбу на двох розрядах

Надія Кіченок разом з Сюко Аояма поступилися колишній громадянці РФ Дар’ї Касаткіній, яка зараз виступає за Австралію та американці Пейтон Стернс. Гра тривала 1 годину 16 хвилин. Кіченок та Аояма 1 раз подали навиліт, зробили 6 подвійних помилок та реалізували два з шести брейк-пойнтів. Варто відзначити, що українка та японка зіграли свій другий матч в парі у кар'єрі.

Нагадаємо, нещодавно Дар'я Касаткіна поступилася українці Марті Костюк у другому колі одиночного розряду у Римі. Сестра Надії Кіченок, Людмила в парі з американкою Софією Кенін пройшла до другого кола турніру, здолавши італійський дует Лучія Бронцетті/Елізабетта Коччаретто.

Світоліна в непростому поєдинку перемогла американку та вийшла до 1/8 фіналу турніру в Римі