WTA 250 Прага, хард, пари, 1/4 фіналу

Івонне Кавальє-Реймерс (Іспанія) / Марія Козирєва - Надія Кіченок (Україна) / Макото Ніномія (Японія) – 0:6, 2:6

Надія Кіченок вийшла до чвертьфіналу парного розряду на турнірі WTA 250 у Празі

Надія Кіченок разом із Макото Ніномія з Японії вийшли до півфіналу хардового турніру у Празі. У чвертьфіналі українсько-японська пара здолала іспанку Івонне Кавальє-Реймерс та представницю болотної країни-терористки Марію Козирєву.

Перший сет Кіченок та Ніномія виграли "під нуль" за 23 хвилини – 6:0. У другій партії на корті спочатку зав’язалася боротьба (рахунок з 2:0 на користь українки та японки перетворився на нічию 2:2), але згодом перевага Кіченок та Ніномії знову стала відчутною – 6:2.

Зустріч тривала 51 хвилину.

Надія і Макото виграли шостий матч поспіль. До початку змагань у Празі вони стали чемпіонками грунтового турніру у Гамбурзі (Німеччина).

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