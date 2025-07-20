Українка Надія Кіченок у фіналі турніру в Гамбурзі разом з японкою Макото Ніномією здолали дует Анни Бондар та Аранчи Рус.

WTA 250 Гамбург, ґрунт, пари, фінал

Надія Кіченок (Україна)/Макото Ніномія (Японія) – Анна Бондар (Угорщина)/Аранча Рус (Нідерланди) – 2:1 (6:4, 3:6, 11:9)

Кіченок та Ніномія у трьох сетах здолати дует угорки Анни Бондар та нідерландки Аранчи Рус – гра тривала 1 годину 37 хвилин. Варто додати, що Бондар добре відома українським тенісисткам – саме її перемогла Еліна Світоліна в першому раунді на Вімблдоні-2025.

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Перший сет у конкурентній боротьбі завершився на користь Кіченок та Ніномії – 6:4. У другому сильнішими виявились Бондар та Рус – 3:6. Все вирішувалось в третьому сеті, де переважали угорка та нідерландка. Однак, українка та японка переломили хід гри, вигравши 3 гейми поспіль, після чого зуміли довершити камбек і вирвати перемогу – 11:9 на тай-брейку!

Таким чином, Кіченок та Ніномія перемогли на турнірі WTA 250 у Гамбурзі в парному розряді.