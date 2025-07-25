WTA 250 Прага, хард, пари, 1/2 фіналу

Емілі Епплтон (Велика Британія) / Ізабель Хаверлаг (Нідерланди) – Надія Кіченок (Україна) / Макото Ніномія (Японія) – 4:6, 4:6

Надія Кіченок увірвалася до півфіналу у парі на турнірі у Чехії – постраждала росіянка та її партнерка з Іспанії

Надія Кіченок та японка Макото Ніномія вийшли у фінал парного розряду на турнірі у Празі, який проходить на харді. Вони у півфіналі переграли британсько-нідерландський дует Емілі Епплтон / Ізабель Хаверлаг.

Представниці України та Японії виграли перший сет з трьома брейками, але самі двічі не втримали свою подачу. У другій партії Кіченок та Ніномія повели у рахунку 3:0, але віддали суперницям одне очко на своїй подачі. Добре, що після цього Надія та Макото зібралися та повернули собі перевагу.

Зустріч тривала 1 годину 27 хвилин.

Кіченок та Ніномія виграли сьому зустріч поспіль. До початку змагань у Празі вони стали чемпіонками ґрунтового турніру у Гамбурзі (Німеччина).

Надія Кіченок вийшла до чвертьфіналу парного розряду на турнірі WTA 250 у Празі