Надія Кіченок може виграти другий трофей за останній тиждень – вона вийшла у фінал турніру в Празі
Українська тенісистка Надія Кіченок продовжує успішно виступати на турнірі в Чехії.
WTA 250 Прага, хард, пари, 1/2 фіналу
Емілі Епплтон (Велика Британія) / Ізабель Хаверлаг (Нідерланди) – Надія Кіченок (Україна) / Макото Ніномія (Японія) – 4:6, 4:6
Надія Кіченок увірвалася до півфіналу у парі на турнірі у Чехії – постраждала росіянка та її партнерка з Іспанії
Надія Кіченок та японка Макото Ніномія вийшли у фінал парного розряду на турнірі у Празі, який проходить на харді. Вони у півфіналі переграли британсько-нідерландський дует Емілі Епплтон / Ізабель Хаверлаг.
Представниці України та Японії виграли перший сет з трьома брейками, але самі двічі не втримали свою подачу. У другій партії Кіченок та Ніномія повели у рахунку 3:0, але віддали суперницям одне очко на своїй подачі. Добре, що після цього Надія та Макото зібралися та повернули собі перевагу.
Зустріч тривала 1 годину 27 хвилин.
Кіченок та Ніномія виграли сьому зустріч поспіль. До початку змагань у Празі вони стали чемпіонками ґрунтового турніру у Гамбурзі (Німеччина).
Надія Кіченок вийшла до чвертьфіналу парного розряду на турнірі WTA 250 у Празі