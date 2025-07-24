– Ви публікували сторіс з Олександром Усиком після його бою. Ви дивилися реванш з Дюбуа?

– Я дуже поважаю те, що зробив Усик. Він виконав чудову роботу. Він дає надію нашому народові та робить його щасливим.

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Безперечно, великі спортсмени завжди подають чудові приклади й, звісно, це впливає і на наших гравців. Особливо якщо він радує наших людей – це, авжеж, надихає мене та моїх гравців, це для нас взірець, – цитує наставника Шахтаря Арду Турана прес-служба "гірників".

Нагадаємо, що 19 липня Олександр Усик (24-0, 15 KO) знову став абсолютним чемпіоном в надважкій вазі. перемігши у реванші Даніеля Дюбуа (22-3, 21 KO). Бій закінчився у п'ятому раунді нокаутом 27-річного британця.

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