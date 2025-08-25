На Вуельті сталося грандіозне пограбування – такі випадки вже є нормою на велоперегонах
Команда Team Visma | Lease a Bike позбулася більшості своїх велосипедів.
Нідерландську команду Team Visma | Lease a Bike пограбували перед третім етапом іспанської велобагатоденки Вуельта.
Минулої ночі на 25 серпня, як повідомила Team Visma | Lease a Bike, грабіжники за допомогою кирки розкрили вантажівку техніків команди та вкрали більшу частину дорогих велосипедів. Поліція почала розслідування інциденту.
У Team Visma | Lease a Bike, втім, повідомили про те, що її представники зможуть вийти на старт чергового етапу – у команди є достатня кількість запасних велосипедів.
Нагадаємо, що на початку липня на Тур де Франс подібним чином було пограбовано команду Team Cofidis. Поліція змогла розкрити злочин за лічені години.
Третій етап Вуельти-2025 пройде 25 серпня за маршрутом Сан-Мауріціо-Канавезе – Черес. Його довжина – 134,6 км з набором висоти 1948 метрів.
