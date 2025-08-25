Команда Team Visma | Lease a Bike позбулася більшості своїх велосипедів.

Нідерландську команду Team Visma | Lease a Bike пограбували перед третім етапом іспанської велобагатоденки Вуельта.

Минулої ночі на 25 серпня, як повідомила Team Visma | Lease a Bike, грабіжники за допомогою кирки розкрили вантажівку техніків команди та вкрали більшу частину дорогих велосипедів. Поліція почала розслідування інциденту.

У Team Visma | Lease a Bike, втім, повідомили про те, що її представники зможуть вийти на старт чергового етапу – у команди є достатня кількість запасних велосипедів.

Нагадаємо, що на початку липня на Тур де Франс подібним чином було пограбовано команду Team Cofidis. Поліція змогла розкрити злочин за лічені години.

Третій етап Вуельти-2025 пройде 25 серпня за маршрутом Сан-Мауріціо-Канавезе – Черес. Його довжина – 134,6 км з набором висоти 1948 метрів.

Last night, our mechanics’ truck was broken into and several bikes were stolen. Our mechanics are working hard to ensure that the team is fully prepared for the third stage. The police have launched an investigation into the incident. pic.twitter.com/8RiNvAUAvj — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) August 25, 2025

