На фронті поліг Олексій "Внук" Розенталь – один із засновників та перших гравців регбійного клубу Дніпро. Про сумну звістку повідомляє Наше місто. Дніпро.

Війна з Росією забрала життя відомого вболівальника Дніпра

У минулому Олексій грав у регбі за Дніпро та Авангард. Через важку травму спортсмен був змушений завершити кар’єру. З перших днів повномасштабного вторгнення Олексій Розенталь встав на захист України. Він служив у 98-му батальйону ТрО, який пізніше став 1-м механізованим батальйоном 3-ї ОШБр.

Загиблий воїн був піхотинцем, гранатометником, а пізніше опанував БпЛА. Брав участь у боях на запорізькому, харківському напрямках, у Бахмуті та Авдіївці. Олексій був нагороджений низкою відзнак за військову службу.

