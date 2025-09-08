На фронті загинув засновник регбійного клубу Дніпро – він воював з перших днів повномасштабного вторгнення
Український регбіст Олексій Розенталь загинув на війні з Росією.
На фронті поліг Олексій "Внук" Розенталь – один із засновників та перших гравців регбійного клубу Дніпро. Про сумну звістку повідомляє Наше місто. Дніпро.
Війна з Росією забрала життя відомого вболівальника Дніпра
У минулому Олексій грав у регбі за Дніпро та Авангард. Через важку травму спортсмен був змушений завершити кар’єру. З перших днів повномасштабного вторгнення Олексій Розенталь встав на захист України. Він служив у 98-му батальйону ТрО, який пізніше став 1-м механізованим батальйоном 3-ї ОШБр.
Загиблий воїн був піхотинцем, гранатометником, а пізніше опанував БпЛА. Брав участь у боях на запорізькому, харківському напрямках, у Бахмуті та Авдіївці. Олексій був нагороджений низкою відзнак за військову службу.
Росіяни пошкодили Палац Спорту в Одесі внаслідок нічної атаки – ФОТО